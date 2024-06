MLC Kavitha | కవిత జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ జులై 3 వరకూ పొడిగింపు

June 3, 2024 / 12:10 PM IST

MLC Kavitha | ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో (Delhi liquor policy case) ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (MLC Kavitha) జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ (judicial custody)ని కోర్టు మరోసారి పొడిగించింది. ఈ సారి ఏకంగా నెలపాటూ కస్టడీ పొడిగిస్తూ ఢిల్లీ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

ప్రస్తుతం ఈ కేసులో రిమాండ్‌లో ఉన్న కవితను.. జ్యూడీషియల్‌ కస్టడీ ముగియడంతో అధికారులు సోమవారం కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. ఈ కేసులో కవితకు జులై 3 వరకూ జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీని పొడిగిస్తూ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. మరోవైపు సీబీఐ కేసులో కవిత జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ పొడిగింపుపై మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విచారణ జరగనుంది. దీని కోసం ఆమెను వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా హాజరుపర్చనున్నారు.

#WATCH | Delhi: BRS leader K Kavtiha being brought out of Rouse Avenue Court. The Court extended her judicial custody till July 3. pic.twitter.com/tquh0TIszf

— ANI (@ANI) June 3, 2024