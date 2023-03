March 31, 2023 / 01:50 PM IST

VC Sajjanar | సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌, తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీ (TSRTC Managing Director) వీసీ సజ్జనార్ (VC Sajjanar) తాజాగా కీలక అభ్యర్థన చేశారు. బాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ (Amitabh Bachchan) సహా సెలబ్రిటీలందరికీ (celebrities) ‘ఆమ్వే’ (Amway) లాంటి మోసపూరిత సంస్థలకు సహకరించొద్దని రిక్వెస్ట్ చేశారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను, సమాజంలోని సామాజిక వ్యవస్థను నాశనం చేసే ఇలాంటి మోసపూరిత సంస్థలకు (fraud companies) బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ఉండొద్దని అభ్యర్థించారు. అమితాబ్ లాంటి స్టార్ హీరోలు ఇలాంటి సంస్థలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు ( brand ambassador)గా వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు. ఆమ్వేకి బిగ్‌బీ ప్రచారం చేయడంపై ఆయన్ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ సజ్జనార్‌ ఈ ట్వీట్‌ చేశారు.

గతంలోనూ ‘క్యూనెట్’ (QNET) లాంటి సంస్థలకు సంబంధించిన యాడ్స్‌లలో నటించొద్దని, అలాంటి కంపెనీలను ప్రమోట్ చేయొద్దని సజ్జనార్ కోరారు. భారత మాజీ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా (Sania Mirza)ను ట్యాగ్ చేస్తూ సజ్జనార్ ఆ ట్వీట్ చేశారు. కాగా, సజ్జనార్‌ హైదరాబాద్‌ సీపీగా ఉన్న సమయంలో పలు మల్టీ లెవెల్‌ మార్కెటింగ్‌ కంపెనీల (Multi-level marketing companys)పై చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

ఆమ్వే (Amway).. ఆరోగ్యం, సౌందర్యానికి సంబంధించి పలు ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌ చేసే ఒక అమెరికన్‌ ఆధారిత సంస్థ. అయితే, ఆమ్వే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కామ్‌కు పాల్పడుతోందని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గతేడాది ఏప్రిల్‌‌‌లో ఆరోపించింది. సంస్థ అసలు ఉద్దేశం ఉత్పత్తులను విక్రయించడం కాదని, గొలుసుకట్టు స్కీముల్లో ప్రజలను చేర్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. అప్పట్లో ఈడీ ఆమ్వేకు చెందిన సుమారు రూ.757 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను సీజ్ చేసింది.

I humbly request the Super Star Amitabh and other celebrities not to collaborate with fraud companies like Amway which destroys the fiscal system of the country & well knitted social fabric of the society. @SrBachchan pic.twitter.com/QSLU4VGNQF

— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) March 31, 2023