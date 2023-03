MLC Kavitha | కవితమ్మా … ధైర్యంగా ఉండండి.. ధర్మం మీ వైపు ఉంది.. మంత్రి వేముల ట్వీట్‌

March 11, 2023 / 10:01 AM IST

హైదరాబాద్‌: పిచ్చి కుక్కల్ని వేటాడే క్రమంలో వాటి కాట్లు మన చేతిపై పడ్తయి. అంత మాత్రాన వేట ఆపుతామా?.. కవితమ్మా ధైర్యంగా ఉండండి అంటూ ఎమ్మెల్సీ కవితకు (MLC Kavitha) మంత్రి వేముల ప్రశాంత్‌ రెడ్డి (Minister Vemula Prashanth reddy) సంఘీభావం తెలిపారు. ‘కేసీఆర్ (CM KCR) కుటుంబ సభ్యులమైన మేమందరం, ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ (Nizamabada) జిల్లా ప్రజలందరం మీ ధర్మపోరాటంలో మీతోపాటు ఉన్నాం.. భవిష్యత్‌లోనూ ఉంటాం. ధర్మం (Dharma) మీ వైపు ఉంది. అంతిమ విజయం మీదే.. మనదే’ అంటూ మంత్రి వేముల ట్వీట్‌ చేశారు.

Kavithamma @RaoKavitha Be brave

In the process of hunting mad dogs, We are bitten. Do we stop hunting?

We the members of KCR's family, especially the people of Nizamabad district,are with you in your righteous struggle.

Dharma is on your side. Ultimate victory is yours & ours

— Vemula Prashanth Reddy (@VPR_BRS) March 11, 2023