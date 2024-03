Telangana | కేసీఆర్‌ సారూ.. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా మళ్లీ రావాలి.. నల్లగొండ జిల్లా రైతు భావోద్వేగం

March 12, 2024 / 05:20 PM IST

Telangana | సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఓ రైతు వీడియోపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ స్పందించారు. ” నీళ్లు లేవు, వ్యవసాయం లేదు… చావాలనిపిస్తోంది కేసీఆర్‌ సారూ” అంటూ ఆ రైతు మాట్లాడిన మాటలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కేసీఆర్‌ ఎక్కడ ఉన్నా మళ్లీ రావాలి.. తనతో పాటు మరో పదిమందితో కేసీఆర్‌కే ఓటు వేయిస్తానంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన వీడియోను రికార్డు చేసి కేసీఆర్‌ పంపించాలంటూ నల్లగొండ జిల్లా ముషంపల్లికి చెందిన రైతు మల్లయ్య.. ఓ యువకుడిని కోరగా అతను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఇది ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. కొందరు నెటిజెన్లు ఆ వీడియోను కేటీఆర్‌కు ట్యాగ్‌ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన కేటీఆర్‌.. రైతు మల్లయ్య వీడియో తన గుండెను తాకిందన్నారు. తాను ముషంపల్లి గ్రామానికి వెళ్లి .. మల్లయ్యను, బోర్‌వెల్‌ రాంరెడ్డిని వ్యక్తిగతంగా కలుస్తానని ట్విట్టర్‌ వేదికగా కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు.

This is a video message that touched my heart 🙏

I will visit Mushampalli village personally and meet Mallaiah Garu and also “Borewell Ram Reddy Garu” soon https://t.co/zcCF9fapPC

— KTR (@KTRBRS) March 12, 2024