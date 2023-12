KTR | నా అందమైన అర్ధాంగి శైలిమకు 20వ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు: కేటీఆర్‌

December 18, 2023 / 07:43 PM IST

హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కల్వకుంట్ల తారకరామారావు 20వ పెళ్లిరోజు ఈరోజు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌ సోమవారం తన ఎక్స్‌ (X) ఖాతాలో సతీమణి శైలిమకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ‘నా అందమైన అర్ధాంగి శైలిమకు 20వ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు’ అని ఆంగ్లంలో పోస్ట్‌ చేశారు. తన సహధర్మచారిణి శైలిమను పొగడ్తల్లో ముంచెత్తారు.

‘రెండు దశాబ్దాలపాటు కొండంత అండగా నిలిచినందుకు, నాకు ఇద్దరు అందమైన పిల్లలను ఇచ్చినందుకు, నా జీవితంలో గొప్ప భాగస్వామిగా ఉన్నందుకు నీకు ధన్యవాదాలు’ అని పేర్కొన్నారు. ‘మనం ఇలాగే కలకాలం కలిసుండాలి’ అంటూ తన పోస్టును ముగించారు. ఈ పోస్టుకు తమ పెళ్లి నాటి ఫొటోను, భార్యాపిల్లలో దిగిన మరో ఫొటోను జత చేశారు.

Happy 20th anniversary to my beautiful wife Shailima

Thank you for being a huge pillar of support over the last 2 decades and for giving me two beautiful kids and a being a great partner in this journey

Here’s to many more years of togetherness pic.twitter.com/8UTpKRXExr

— KTR (@KTRBRS) December 18, 2023