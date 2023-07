MP Santhosh kumar | కాలుష్యాన్ని పారద్రోలేందుకు వచ్చిన ప్రతీ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటాం: ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌

July 14, 2023 / 10:19 AM IST

హైదరాబాద్‌: సమాజాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్న కాలుష్యాన్ని పారద్రోలేందుకు వచ్చిన ప్రతీ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటామని గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ (Green India Challenge) సృష్టికర్త, రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ (MP Santhosh kumar) అన్నారు. గ్రీన్‌ ఇండియా చాలెంజ్‌ ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని మృక్షాలను రీ-లొకేట్‌ (Re Locket) చేస్తామని తెలిపారు. రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా తొలగించిన 20 వృక్షాలను దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (Director SS Rajamouli) ఫాం హౌస్‌లో, మరో 15 చెట్లను వివిధ చోట్ల వట ఫౌండేషన్‌ (Vata foundation) సాంకేతిక సహకారంతో నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ సంతోష్ మాట్లాడుతూ.. అడగ్గానే తన ఫాంహౌస్‌లో మొక్కలు నాటేందుకు అవకాశం కల్పించిన దర్శకుడు రాజమౌళికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత విస్తృతంగా వృక్షాలను రీలోకేట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు.

కాగా, చెట్లు నాటడం మాత్రమే కాదు వాటిని కాపాడటంలోనూ గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ చూపిస్తున్న అమితమైన చొరవపై ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎంపీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ ఫౌండర్ మెంబర్‌ రాఘవ, వట ఫౌండేషన్ ఉదయ్, మదన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

🌿#GreenIndiaChallenge is not just about planting saplings, but also helping #Trees impacted by various factors relocate to safer havens. One of such incidents happened with the great support of Indian Film Director Sri @ssrajamouli garu, 20 trees found a new home in his… pic.twitter.com/FsNLRMDWFn

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) July 14, 2023