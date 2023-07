July 12, 2023 / 10:02 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ‌లో ప‌చ్చ‌ద‌నం(Telangana Greenery) 8 శాతం పెరిగిన‌ట్లు మంత్రి కేటీఆర్(Minister KTR) పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఈ స్థాయిలో గ్రీన‌రీ పెర‌గ‌లేద‌ని, తెలంగాణలో గ్రీన‌రీ పెరిగిన శాతం అత్య‌ధికంగా ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. తెలంగాణ‌లో ప‌చ్చ‌ద‌నం మూడు శాతం పెరిగిన‌ట్లు గ్రీన్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇన్స్‌టిట్యూట్ ప్రెసిడెంట్(Green Belt and Road Institute President) ఎరిక్ సోల్‌హెమ్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌లో తెలంగాణ‌ స‌ర్కార్ చేప‌డుతున్న హ‌రిత‌హారాన్ని ఆయ‌న ప్ర‌శంసించారు. తెలంగాణ త‌న గ్రీన‌రీని మూడు శాతం పెంచుకుంద‌ని, ఇదో అద్భుత‌మైన ప‌య‌త్నమ‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఎరిక్ త‌న ట్వీట్‌లో ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు. ఇలాంటి హై క్వాలిటీ ఉన్న మొక్క‌ల్ని నాట‌డ‌డం వ‌ల్లే ఆ గ్రీన‌ర్ పెరిగిన‌ట్లు ఎరిక్ త‌న ట్వీట్‌లో అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన మొక్క‌ల్ని మ‌ళ్లీ ఈ సీజ‌న్‌లోనూ నాటేందుకు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం సిద్ధంగా ఉన్న‌ట్లు ఎరిక్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

Telengana 🇮🇳 has increased its tree cover with 3%. Wonderful effort by the state. These 👇 high quality seedlings is One of the reasons behind success.

Telangana is now ready for 2023 planting.@KTRBRS @TelanganaCMO @pargaien

pic.twitter.com/HztXzDrJ7o

