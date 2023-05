May 30, 2023 / 01:55 PM IST

Telangana | హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ద‌శాబ్ది ఉత్స‌వాల‌ను పుర‌స్క‌రించుకుని రాష్ట్ర డీజీపీ అంజ‌నీ కుమార్.. ఏఎస్ఐల‌కు శుభ‌వార్త వినిపించారు. తెలంగాణ పోలీసుల ప్ర‌శంస‌నీయ‌మైన కృషి, అవిశ్రాంత సేవ‌లు, అంకితభావాన్ని తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం గుర్తించింద‌ని పేర్కొన్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే పోలీసుల కృషి, సేవ‌ల‌కు గుర్తింపుగా.. 75 మంది ఏఎస్ఐల‌కు ఎస్ఐలుగా ప‌దోన్న‌తి క‌ల్పించిన‌ట్లు డీజీపీ అంజ‌నీ కుమార్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

To commemorate the 10th anniversary of Telangana’s statehood formation day, the TS Govt has acknowledged the commendable hard work, tireless efforts, and unwavering dedication of the Telangana Police. As a gesture of appreciation, 75 ASIs have been promoted to the rank of SIs. pic.twitter.com/JIwS0zwW6z

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) May 29, 2023