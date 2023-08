Minister KTR | తెలంగాణలో పెట్టుబడులను రెట్టింపు చేసిన కోకాకోలా.. మంత్రి కేటీఆర్‌ హర్షం

August 26, 2023 / 07:48 PM IST

Minister KTR | హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ‌కు పెట్టుబ‌డుల ప్రవాహం కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ప‌లు కొత్త కంపెనీలు పెట్టుబ‌డులు పెట్టేందుకు ముందుకు వ‌స్తుండ‌గా, ఇప్పటికే కార్యక‌లాపాలు ప్రారంభించిన ప‌లు కంపెనీలు.. త‌మ ప్లాంట్లను మ‌రింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమ‌వుతున్నాయి. కోకా కోలా సంస్థ రాష్ట్రంలో పెట్టుబ‌డుల‌ను రెట్టింపు చేసింది. సిద్దిపేట‌లోని ప్లాంట్‌ను మ‌రింత విస్తరించాల‌ని కోకా కోలా సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌లో జరిగిన సమావేశంలో కొకాకోలా సంస్థ తన ప్రణాళికను తెలియజేసింది. తమ సంస్థకు ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద మార్కెట్‌ భారత్‌ అని.. ఇక్కడ తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించే వ్యూహంలో ముందుకు పోతున్నామని కోకాకోలా సంస్థ ఉపాధ్యక్షులు జేమ్స్‌ మేక్‌ గ్రివి తెలిపారు. అందులో భాగంగా తెలంగాణలో తమ పెట్టుబడులను రెట్టింపు చేస్తున్నట్లు ఆయన మంత్రి కేటీఆర్‌కి తెలియజేశారు. సిద్దిపేటలోని ప్లాంట్‌ను మరింత విస్తరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజాగా రెండో తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపింది. కరీంనగర్ లేదా వరంగల్‌ ప్రాంతంలో ఈ తయారీ కేంద్రం వచ్చే అవకాశం ఉందని సంస్థ తెలియజేసింది. ప్రతిపాదిత నూతన తయారీ ప్లాంట్‌ పెట్టుబడితో కలుపుకుంటే తెలంగాణలో కోకాకోలా సంస్థ దాదాపుగా 2500 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను పెట్టినట్లు అవుతుందని కోకాకోలా సంస్థ మంత్రి కేటీఆర్‌కు తెలిపింది.

Cola Cola doubles down on its investment plans in Telangana!

✳️ Bolstered by the support from the Telangana government, Hindustan Coca Cola Beverages Pvt Ltd (HCCB) has committed an additional investment of Rs. 647 Cr in the greenfield plant which is under construction at Banda… pic.twitter.com/RqIKIxXO6j

