September 10, 2024 / 09:52 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : గ్యారెంటీల ప్రభావంతో ఆర్థిక కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్న హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ను బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. హిమాచ‌ల్‌లో గంజాయి సాగుకు అనుమ‌తించాల‌ని ఆ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం నిర్ణ‌యించింది. ఈ నిర్ణ‌యంపై బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు.

గ్యారెంటీలు అమలు చేయలేక గంజాయి సాగా..? ఇంతకన్నా సిగ్గుమాలిన చర్య ఇంకోటి ఉంటదా? అని కేటీఆర్ మండిప‌డ్డారు. ఇదేనా మీ పార్టీ జాతీయ విధానం అని రాహుల్ గాంధీని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

Thought this must be a joke when I saw it but guess the joke is on all those who voted for Congress

Is this the national policy of your party @RahulGandhi Ji?

“గ్యారెంటీలు” అమలు చేయలేక “గంజాయి సాగా”? ఇంతకన్నా సిగ్గుమాలిన చర్య ఇంకోటి ఉంటదా? pic.twitter.com/X0naCXg18G

— KTR (@KTRBRS) September 10, 2024