July 3, 2024 / 07:12 PM IST

Vinod Kumar | హైద‌రాబాద్ : కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధ‌ర్మేంద్ర ప్ర‌ధాన్‌కు మాజీ ఎంపీ, బీఆర్ఎస్ నేత వినోద్ కుమార్ లేఖ రాశారు. ఉత్త‌ర తెలంగాణ‌లో హైద‌రాబాద్ కేంద్రీయ వ‌ర్సిటీ ఆఫ్-క్యాంప‌స్ ఏర్పాటు చేయాల‌ని కోరారు. వ‌రంగ‌ల్ లేదా క‌రీంన‌గ‌ర్‌లో శాటిలైట్ క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. సీయూఈటీ, యూజీసీ – నెట్, జేఆర్ఎఫ్ ప‌రీక్ష‌లు మాతృభాష‌లో నిర్వ‌హించాల‌న్నారు. విద్యా కార్య‌క్ర‌మాల్లో రాష్ట్ర విద్యార్థుల‌కు డొమిసైట్ కోటా అమ‌లు చేయాల‌న్నారు. ఆఫ్-క్యాంప‌స్ ఏర్పాటు కోసం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్‌లోని ఆల్ ఇండియా ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (ఏఐఓబీసీఎస్ఏ) విద్యార్థులు వినోద్ కుమార్‌కు వినతిపత్రం అందించారు.

తెలంగాణలోని గ్రామీణ, అణగారిన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి వరంగల్ లేదా కరీంనగర్‌లో హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క శాటిలైట్ క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేయండి. ఈ చొరవ విద్యాపరమైన అంతరాన్ని తగ్గించి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమానమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది అని వినోద్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

పాండిచ్చేరి సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ, నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్శిటీ, బెంగళూరు వంటి కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అనుసరించిన నమూనాల మాదిరిగానే, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ (UoH) యొక్క వివిధ విద్యా కార్యక్రమాలలో తెలంగాణ విద్యార్థులకు నివాస కోటాను ప్రవేశపెట్టండి. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్శిటీ (JNU)లో వెనుకబడిన జిల్లాలకు చెందిన విద్యార్థులకు డిప్రివేషన్ పాయింట్లు కేటాయించాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA), కామన్ యూనివర్శిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (CUET), UGC-NET JRF పరీక్షలను ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషలలో మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన. NTA తప్పనిసరిగా CUET, UGC-NET JRF వంటి ప‌రీక్ష‌ల‌ను అన్ని మాతృభాషలలో నిర్వహించాలి అని వినోద్ కుమార్ కోరారు.

