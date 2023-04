April 29, 2023 / 02:51 PM IST

New Secretariat | రాష్ట్ర గౌరవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేసేలా నిర్మించిన నూతన సచివాలయంపై భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ నాయ‌కులు విషం చిమ్ముతున్నారు. ద్వేష‌పూరిత‌మైన ప్ర‌క‌ట‌న‌లు చేస్తున్నార‌ని నెటిజ‌న్లు మండిప‌డుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌చివాల‌యంలో సాంస్కృతిక వైభ‌వ‌మేది..? మ‌సీదు నిర్మాణాన్ని త‌ల‌పిస్తుంద‌ని బీజేపీ పార్టీ ట్వీట్ చేసింది. ఈ ట్వీట్‌పై తెలంగాణ ప్ర‌జ‌లు, నెటిజ‌న్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. మ‌త విద్వేషాల‌ను రెచ్చ‌గొట్టేందుకు బీజేపీ య‌త్నిస్తుంద‌ని ధ్వ‌జ‌మెత్తారు.

బీజేపీ ట్వీట్‌పై తెలంగాణ ప్రెస్ అనే ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా స్పందించింది. తెలంగాణ స‌చివాల‌యంపై విషం చిమ్ముతున్న బీజేపీ.. హైద‌రాబాద్‌లో హైద‌రాబాదీ బిర్యానీని నిషేధిస్తారా? అని ప్ర‌శ్నించింది. హైద‌రాబాద్‌లో మిశ్ర‌మ సంస్కృతి ఉంది. ప్ర‌తి మ‌తానికి నిల‌యం లాంటింది. నూత‌న స‌చివాల‌యంపై బీజేపీ చేసిన పోస్టు తీవ్ర నిరాశ‌పరిచింది. ద‌య‌చేసి ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయ‌కండి అని ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

@BJP4India Will you ban Hyderabadi Biryani in Hyderabad? Hyderabad is a mixed culture and a home for every religion. Very Disappointing to see such a post about Hyderabad’s new secretariat. Please don’t spread hatred.

బీజేపీ ట్వీట్‌పై మంత్రి కేటీఆర్ కూడా స్పందించారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీల‌ను ఒక‌సారి ప‌రిశీలించాల‌ని సూచించారు. క‌ర్ణాట‌క‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌, గుజ‌రాత్‌లో స‌చివాల‌యాల‌ను ఎలా నిర్మించారో చూడాల‌న్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోల‌ను కూడా కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌కు జ‌త చేశారు.

శ్రీకాంత్ అనే మ‌రో నెటిజ‌న్ కూడా స్పందించారు. ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ సీఎం యోగి.. డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు బ‌హుమ‌తిగా తాజ్‌మ‌హ‌ల్ ఫోటో ఫ్రేమ్‌ను అంద‌జేసిన విష‌యాన్ని గుర్తు చేశారు. ఏ గిఫ్ట్ రా అది అని శ్రీకాంత్ ప్ర‌శ్నించారు.

రాకేశ్ తుమ్మ‌ల అనే మ‌రో నెటిజ‌న్ కూడా స్పందిస్తూ.. నేను టీఆర్ఎస్, బీజేపీకి ఏ పార్టీకి స‌పోర్ట్ కాదు. హిందు, ముస్లింల మ‌ధ్య ఒక ఉద్రిక్త వాతావ‌ర‌ణాన్ని క‌ల్పించొద్ద‌ని కోరారు. హైద‌రాబాద్‌లో మ‌న‌షుల మ‌ధ్య ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. వాటిని విచ్ఛిన్నం చేయొద్ద‌ని కోరారు.

I dnt support trs or bjp

But please dnt create hatred between Hindus and muslims

We are in a very healthy relationship in Hyderabad dnt spoil it

Religion should not be your USP.

TRY SOEMTHING better

— Rakesh Tummala #TDP2024 (@tummalarakesh6) April 29, 2023