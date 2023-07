July 4, 2023 / 04:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఎంపీ బండి సంజ‌య్‌కు బ్రేక్ వేసింది ఆ పార్టీ అధిష్టానం. ఆయ‌న‌పై కొన్నాళ్లుగా వినిపిస్తున్న విమ‌ర్శ‌లు నిజం అయ్యాయి. దీంతో బండిపై బీజేపీ వేటు వేసింది. తెలంగాణ బీజేపీ అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వి నుంచి సంజ‌య్‌ను తొల‌గించింది. కొత్త‌గా ఆ అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను కేంద్ర మంత్రి జి.కిష‌న్ రెడ్డి(G Kishan Reddy)కి అప్పగించారు. ఇటీవ‌ల బండి సంజ‌య్‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఈటెల వ‌ర్గం ఫిర్యాదులు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. గ‌డిచిన కొన్ని రోజుల నుంచి బండికి వ్య‌తిరేకంగా వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. బండి అడ్డ‌గోలుగా సంపాదిస్తున్న‌ట్లు ఆ పార్టీకి చెందిన మ‌రో ఎమ్మెల్యే ర‌ఘునంద‌న్ రావు కూడా ఆరోపించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో బండి సంజ‌య్ పై బీజేపీ వేటు వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

G Kishan Reddy has been appointed as BJP state president of Telangana, D Purandeshwari appointed as the state president of Andhra Pradesh BJP, former CM Babulal Marandi becomes the state president of Jharkhand, Sunil Jakhar – the party's state president of Punjab. pic.twitter.com/j4QSxZbFim

— ANI (@ANI) July 4, 2023