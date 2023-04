April 15, 2023 / 10:00 PM IST

IPL 2023 : పంజాబ్ కింగ్స్‌కు షాక్ త‌గిలింది. యుధ్‌విర్ సింగ్ దెబ్బ‌కు రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. యుధ్‌వీర్ త‌న రెండో ఓవ‌ర్ రెండో బంతికి ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (4)ను బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, 17 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ల‌క్నో రెండో వికెట్ ప‌డింది. తొలి ఓవ‌ర్‌లో అత‌ను ఓపెన‌ర్ అథ‌ర్వ తైడే (0)ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. మూడో బంతికి అథ‌ర్వ భారీ షాట్ ఆడాడు. అవేశ్ ఖాన్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో అథ‌ర్వ వెనుదిరిగాడు. మాథ్యూ షార్ట్ (13), హ‌ర్‌ప్రీత్ సింగ్ భాటియా క్రీజులో ఉన్నారు.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన‌ ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ 159 ప‌రుగులు చేసింది. కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(74) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. అత‌డికి కృనాల్ పాండ్యా(18), స్టోయినిస్(15) స‌హ‌కారం అందించారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ల‌క్నోకు ఓపెనర్లు రాహుల్(74) కైల్ మేయ‌ర్స్ (29) శుభారంభం ఇచ్చారు.

