May 20, 2024 / 03:13 PM IST

Singham Agian | బాలీవుడ్ నుంచి వ‌స్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్‌లో ‘సింగం 3’(Singham Agian) ఒక‌టి. ఇప్ప‌టికే ఈ సిరీస్ నుంచి వ‌చ్చిన రెండు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఇక ఇప్పుడు సింగం-3 (Singham Agian) తెరకెక్కబోతుంది. అజయ్‌ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. రోహిత్‌ శెట్టి (Rohit Shetty) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ న‌టుడు న‌టిస్తున్న‌ట్లు తెలిసింది. టాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ న‌టుడు అజ‌య్ (Ajay) ఈ చిత్రంలో పోలీస్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. సింగం సెట్‌లో అజ‌య్ దేవ్‌గ‌న్‌తో అజ‌య్ దిగిన ఫొటో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

మ‌రోవైపు ఈ మూవీలో విల‌న్‌గా అర్జున్ క‌పూర్ న‌టిస్తున్నాడు. ఇక బాలీవుడ్ స్టార్ న‌టులు టైగ‌ర్ ష్రాఫ్, రణ్‌వీర్ సింగ్, కరీనా కపూర్ అక్ష‌య్ కుమార్ స్పెష‌ల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే వారికి సంబంధించిన పోస్ట‌ర్‌ల‌ను కూడా వ‌దిలారు.

The versatile actor #Ajay, known for his phenomenal roles in Telugu cinema alongside star heroes, is now stepping into a cop role in #Singham with @ajaydevgn ❤️‍🔥

The Singham series is one of Bollywood’s biggest franchises! pic.twitter.com/49UHbImHNU

