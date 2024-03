March 2, 2024 / 10:23 PM IST

WPL 2024 MI vs RCB : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) మూడో విజ‌యం సాధించింది. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ఆతిథ్య జ‌ట్టు రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB)ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టిన ముంబై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. మంధాన సేన నిర్దేశించిన 132 ప‌రుగుల‌ స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు హేలీ మాథ్యూస్(26), య‌స్తికా భాటియా(31) బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకు ప‌డ్డారు.

ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ తొలి వికెట్‌కు 45 ప‌రుగులు జోడించారు. సోఫీ డెవిన్ ఓవ‌ర్లో రీచా ఘోష్ డైవింగ్ క్యాచ్‌తో య‌స్తిక పెవిలియ‌న్ చేరింది. ఆ త‌ర్వాత కెప్టెన్ నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(27), అమేలియా కేర్(40 నాటౌట్)లు కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెలకొల్పి జ‌ట్టును గెలుపు దిశ‌గా న‌డిపించారు. 118 ప‌రుగులు వ‌ద్ద బ్రంట్ ఔటైనా .. కేర్, పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్‌(8 నాటౌట్)లు లాంఛ‌నం పూర్తి చేశారు. దాంతో, ముంబై జ‌ట్టు పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో అగ్ర‌ స్థానానికి చేర‌గా.. వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మితో ఆర్సీబీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

