July 15, 2023 / 04:42 PM IST

Yashasvi Jaiswal : భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(Yashasvi Jaiswal) ఆరంగేట్రంలోనే అద‌ర‌గొట్టాడు. ఆడుతున్న‌ది తొలి టెస్టు మ్యాచ్ అయినా.. ఎన్నో మ్యాచ్‌ల అనుభ‌వం ఉన్న ఆట‌గాడిలా క‌నిపించాడు. ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా స్వేచ్ఛ‌గా షాట్లు ఆడాడు. వెస్టిండీస్‌పై డిమినికా(Dominica) వేదిక‌గా జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో ఆరంగేట్రం చేసిన య‌శ‌స్వీ అద్భుత సెంచ‌రీ(171)తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది? అని అడిగితే.. భార‌త జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున చాలా సార్లు ఆడానని ఊహించుకున్నాన‌ని య‌శ‌స్వీ చెప్పాడు.

‘టీమిండియా జెర్సీ వేసుకోవ‌డ‌మే చాలా స్పెష‌ల్. అదీ కాకుండా ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకోవడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది’ అని య‌శ‌స్వీ తెలిపాడు. తొలి టెస్టు సెంచ‌రీని అత‌ను త‌న త‌ల్లిదండ్రుల‌కు అంకిత‌మిచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే.

A memorable walk back to the hotel room after receiving his first Player of the Match award for India 🏆

Yashasvi Jaiswal has well and truly arrived at the international stage 👏🏻👏🏻#TeamIndia | #WIvIND | @ybj_19 pic.twitter.com/WSkMbcSBSq

— BCCI (@BCCI) July 15, 2023