February 2, 2024 / 11:43 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : ఉప్ప‌ల్ టెస్టులో హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(51 నాటౌట్‌) విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం టెస్టులోనూ అర్ధ శ‌త‌కం సాధించాడు. ఇంగ్లండ్ యువ‌ స్పిన్న‌ర్ షోయ‌బ్ బ‌షీర్(Shoaib Bashir) బౌలింగ్‌లో య‌శ‌స్వీ వ‌రుస‌గా సిక్స్, ఫోర్ కొట్టి హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.

య‌శ‌స్వీ 89 బంతుల్లో ఆరు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో వ‌రుస‌గా రెండో ఫిఫ్టీ న‌మోదు చేశాడు. అండ‌ర్స‌న్ బౌలింగ్‌లో శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్(4) ఫోర్‌తో జ‌ట్టు స్కోర్ 100 దాటించాడు. దాంతో, టీమిండియా లంచ్ స‌మ‌యానికి 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 103 ర‌న్స్ కొట్టింది.

5⃣0⃣ up & going strong! 💪 💪

Yashasvi Jaiswal notches up his 3⃣rd Test half-century! 👏 👏#TeamIndia inching closer to 100.

Follow the match ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lcFpE9yggl

— BCCI (@BCCI) February 2, 2024