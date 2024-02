February 2, 2024 / 02:27 PM IST

IND vs ENG 2nd Test : విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం టెస్టులో ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(125నాటౌట్ : 185 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, సిక్స‌ర్లు) క్రీజులో పాతుకు పోయాడు. సెంచ‌రీతో మెరిసిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్, అరంగేట్రం బ్యాట‌ర్ ర‌జ‌త్ పాటిదార్ (25)తో మ‌రో భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పే ప‌నిలో ఉన్నాడు. దాంతో, టీ స‌మ‌యానికి భార‌త జ‌ట్టు 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 225 ప‌రుగులు స్కోర్ చేసింది.

లంచ్ త‌ర్వాత సాధికారిక ఇన్నింగ్స్ ఆడిన శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్(27)ను టామ్ హ‌ర్ట్లే వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, టీమిండియా 179 వ‌ద్ద మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత పాటిదార్, య‌శ‌స్వీలు నాలుగో వికెట్‌కు 46 ర‌న్స్ జోడించారు. పాటిదార్ తొలి మ్యాచ్‌లోనే కీల‌క ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టుకు అండ‌గా నిలిచాడు.

Yashasvi Jaiswal is leading the way as India eye a big first-innings total #INDvENG

▶️ https://t.co/ZsyelyZUeZ pic.twitter.com/Hs8lN4ut8E

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 2, 2024