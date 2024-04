Fire accident | ప్లాస్టిక్ పైపుల గోదాంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. Video

April 29, 2024 / 04:24 PM IST

Fire accident : ప్లాస్టిక్‌ పైపుల గోదాంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఉన్నట్టుండి మంటలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడ్డాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో.. ఢిల్లీ-ఆగ్రా జాతీయ రహదారిపై గల పీవీసీ పైపుల గోదాంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం గానీ, ప్రాణ నష్టం గానీ సంభవించలేదు.

అయితే, ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడి దట్టమైన పొగలు కమ్మడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైరింజన్‌లతో మంటలను ఆర్పేశారు. మంటలు ఎగిసిపడిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Massive fire broke out in a pipe warehouse located on Delhi-Agra Highway. Fire tenders present at the spot, work to douse the fire is underway. More details awaited. pic.twitter.com/k1i5uYX0Q0

— ANI (@ANI) April 29, 2024