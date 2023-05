May 11, 2023 / 10:56 PM IST

IPL 2023 : హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డిన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ పంజా విసిరింది. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడర్స్‌పై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(98 నాటౌట్‌ :47 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీతో చెల‌రేగాడు. కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(48 నాటౌట్‌ : 29 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) అత‌డికి విధ్వంసం తోడ‌వ్వ‌డంతో 41 బంతులు మిగిలి ఉండ‌గానే ల‌క్ష్యాన్నిఛేదించింది. భారీ విజ‌యంతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో మూడో స్థానానికి ఎగ‌బాకింది. స‌గ‌ర్వంగా ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిలిచింది.

ల‌క్ష్యం చిన్నదే అయినా రాజ‌స్థాన్ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ (98 నాటౌట్‌) తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే దంచికొట్టాడు. అయితే.. రెండో ఓవ‌ర్లో ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(0) ర‌స్సెల్ త్రో విస‌ర‌డంతో ర‌నౌట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత య‌శ‌స్వీ, సంజూ శాంస‌న్(48నాటౌట్‌) మ‌రో వికెట్ ప‌డ‌కుండా ఆడారు. సిక్స్‌లు, ఫోర్ల‌తో కోల్‌క‌తా స్పిన్న‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డారు. య‌శ‌స్వీ అయితే.. వీర‌విహారం చేశాడు. ఫాస్టెస్ట్ ఫీఫ్టీతో రికార్డు సృష్టించిన ఈ యంగ్ ఓపెన‌ర్ శార్ధూల్ ఠాకూర్ వేసిన 14వ ఓవ‌ర్ మొద‌టి బంతికి బౌండ‌రీ కొట్టాడు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

Fastest FIFTY in the IPL

Yashasvi Jaiswal brings up his half-century in just 13 deliveries 👏👏#TATAIPL #KKRvRR pic.twitter.com/KXGhtAP2iy

— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2023