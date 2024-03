Wpl New Champion Rcb Wins 6 Crore Prize Money And Five Of Their Players Won Awards

WPL 2024 | న‌యా చాంపియ‌న్‌కు 6 కోట్ల ప్రైజ్‌మ‌నీ.. ఆ ఐదు అవార్డులూ ఆర్సీబీకే

March 18, 2024 / 10:00 AM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌లో కొత్త చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. ఐపీఎల్‌లో టైటిల్ కోసం ఏండ్లుగా నిరీక్షిస్తున్న‌ రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) ట్రోఫీ గెలుపొందింది. నిరుడు ర‌న్న‌ర‌ప్ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)ను చిత్తుగా ఓడించిన స్మృతి మంధాన సేన టైటిల్‌ను ముద్దాడింది. తొలిసారి విజేత‌గా నిలిచిన‌ ఆర్సీబీకి రూ.6 కోట్ల‌ ప్రైజ్‌మ‌నీ ల‌భించింది.

ర‌న్న‌ర‌ప్ ఢిల్లీకి రూ. 3 కోట్లు ద‌క్కాయి. మ‌రో విశేషం ఏంటంటే.. ట్రోఫీతో పాటు ఐదు అవార్డుల‌ను బెంగ‌ళూరు అమ్మాయిలే గెలుచుకున్నారు. ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను ఎలీసె పెర్రీ గెలుచుకోగా.. ప‌ర్పుల్ క్యాప్ విజేత‌గా శ్రేయాంక పాటిల్ నిలిచింది.

Dominance personified 💪 A relentless run-scoring spree & the Royal Challengers Bangalore’s Ellyse Perry claims the coveted Orange Cap 👏 👏#TATAWPL | #Final | @EllysePerry | @RCBTweets pic.twitter.com/Z8BVQ0JqzU — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 17, 2024

1. ఆరెంజ్ క్యాప్ – ఎలీసె పెర్రీ (347 ప‌రుగులు, ఆర్సీబీ) – రూ.5 ల‌క్ష‌లు.

2. ప‌ర్పుల్ క్యాప్ – శ్రేయాంక పాటిల్ (13 వికెట్లు, ఆర్సీబీ) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

3. ఫైన‌ల్లో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ – సోఫీ మొలినెక్స్ (ఆర్సీబీ) – రూ.2.5 ల‌క్ష‌లు.

4. ఎమ‌ర్జింగ్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సీజ‌న్ – శ్రేయాంక పాటిల్ (ఆర్సీబీ) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

Shreyanka Patil topped the bowling charts with 1⃣3⃣ wickets against her name and won the Purple Cap 🔝 🙌#TATAWPL | #Final | @shreyanka_patil | @RCBTweets pic.twitter.com/eBcfJn6dBj — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 17, 2024

5. ఫేయిర్ ప్లే అవార్డు – రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు

6. ఎల‌క్ట్రిక్ స్ట్ర‌యిక‌ర్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్ – జార్జియా వ‌రేహ‌మ్ (ఆర్సీబీ) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

7. మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సీజ‌న్ – దీప్తి శ‌ర్మ (యూపీ వారియ‌ర్స్) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

8. మోస్ట్ సిక్సెస్ ఆఫ్ ది సీజ‌న్ – షెఫాలీ వ‌ర్మ (ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

9. క్యాచ్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్ – సంజీవ‌న్ స‌జ‌నా (ముంబై ఇండియ‌న్స్) – రూ. 5 ల‌క్ష‌లు.

ఢిల్లీలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ఆర్సీబీ ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టింది. స్పిన్న‌ర్లు మొలినెక్స్, శ్రేయాంక విజృంభ‌ణ‌తో ఢిల్లీని 113 ప‌ర‌గుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. అనంత‌రం స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని 19.3 ఓవ‌ర‌ల్లో చేధించి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. కెప్టెన్ మంధాన‌(31), సోఫీ డెవిన్(32)లు శుభారంభ‌మివ్వ‌గా.. ఎలీసె పెర్రీ(35 నాటౌట్), రీచా ఘోష్‌(17 నాటౌట్‌)లు చివ‌రిదాకా నిల‌బ‌డి ఆర్సీబీని గెలిపించారు. అరుంధ‌తి రెడ్డి బౌలింగ్‌లో రీచా బౌండ‌రీ కొట్ట‌గానే ఆర్సీబీ డగౌట్‌లో సంబురాలు మొద‌లయ్యాయి.

That Trophy-Lifting Moment! 🙌 🙌 Royal Challengers Bangalore captain Smriti Mandhana receives the #TATAWPL Trophy 🏆 from the hands of Mr Roger Binny, President, BCCI and Mr Jay Shah, Honorary Secretary, BCCI 👏 👏#Final | @JayShah | @RCBTweets | @mandhana_smriti pic.twitter.com/pYrNYkZdca — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 17, 2024

