February 23, 2024 / 07:29 PM IST

WPL 2024 Opening Ceremony | మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ రెండో సీజన్‌ గ్రాండ్‌ గా ఆరంభమైంది. ఔత్సాహిక మహిళా క్రికెటర్ల కోసం బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ కదిలొచ్చి ఈ ఈవెంట్‌ను మరింత కలర్‌ఫుల్‌ చేశారు. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న డబ్ల్యూపీఎల్‌-2లో బాలీవుడ్‌ టాప్‌ స్టార్స్‌ కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌, సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర, షాహిద్‌ కపూర్‌, వరుణ్‌ ధావన్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌లతో పాటు బాలీవుడ్‌ బాద్‌ షా షారుక్‌ ఖాన్‌ విచ్చేశారు. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో లైటింగ్‌ షో తో పాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ డాన్సులు అలరించగా చివర్లో షారుక్‌ ఖాన్‌.. ఈ లీగ్‌ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూనే కెప్టెన్లను వేదిక మీదకు పరిచయం చేశారు.

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలలో ఒక్కో నటుడు ఒక్కో టీమ్‌ తరఫున వచ్చి డాన్సులు చేశారు. యువ హీరో కార్తీక్‌ ఆర్యన్ గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ తరఫున రాగా సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు రిప్రజెంట్‌ చేశాడు. టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు తరఫున డాన్స్‌ చేయగా వరుణ్‌ ధావన్‌ యూపీ వారియర్స్‌ టీమ్‌తో కలిశాడు. గత సీజన్‌ విజేత అయిన ముంబై ఇండియన్స్‌కు షాహిద్‌ కపూర్‌ రిప్రజెంట్ చేశాడు. ఇక ఆఖర్లో వచ్చిన కింగ్‌ షారుక్‌ ఖాన్‌.. డాన్సులతో పాటు టీమ్‌ కెప్టెన్స్‌ను పరిచయం చేశాడు.

