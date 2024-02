February 6, 2024 / 12:04 PM IST

Kane Williamson : స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌(Test Series)లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (Kane Williamson) శ‌త‌కాల మోత మోగిస్తున్నాడు. మంచినీళ్లు తాగినంత సులువుగా మూడంకెల స్కోర్ చేస్తూ రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్నాడు. బే ఓవ‌ల్‌(Bay Oval)లో జ‌రుగుతున్న మొద‌టి టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచ‌రీ బాదిన విలియ‌మ్స‌న్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ వంద కొట్టాడు.

స‌ఫారీ కుర్ర పేస్ ద‌ళాన్ని చీల్చిచెండాడుతూ 132 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 109 ర‌న్స్ బాదాడు. త‌ద్వారా ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 31వ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. దాంతో, టెస్టుల్లో అత్య‌ధిక సార్లు మూడంకెల స్కోర్ సాధించిన రెండో ఆట‌గాడిగా నిలిచాడు.

