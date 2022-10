October 12, 2022 / 09:41 PM IST

గ్యాప్ తర్వాత జరిగిన జాతీయ క్రీడలు అద్భుతంగా జరిగాయి. బుధవారం నాడు ముగిసిన ఈ క్రీడల్లో సర్వీసెస్ స్పోర్ట్స్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (ఎస్ఎస్‌సీబీ) అత్యధిక గోల్డ్ మెడల్స్‌తో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ బృందం ఏకంగా 61 బంగారు పతకాలు సాధించింది. రెండో స్థానంలో మహారాష్ట్ర నిలిచింది. ఈ జట్టు 39 స్వర్ణ పతకాలు తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

మూడో స్థానంలో నిలిచిన హరియాణా ఖాతాలో 38 పసిడి పతకాలున్నాయి. ఓవరాల్‌గా చూసుకుంటే మహారాష్ట్ర అత్యధిక మెడల్స్ సాధించింది. మహారాష్ట్ర జట్టు ఏకంగా 140 పతకాలు గెలిచింది. ఎస్ఎస్‌సీబీ ఖాతాలో మొత్తమ్మీద 128 మెడల్స్ ఉన్నాయి.

#36thNationalGames Final Medal Tally:#Services on top with a total of 128 medals including 61 Gold🥇, 35 Silver🥈, and 32 Bronze🥉 medals. #NationalGames2022 | #NationalGames | @Media_SAI | @YASMinistry | @ianuragthakur pic.twitter.com/OVMHQJWDWe

— All India Radio News (@airnewsalerts) October 12, 2022