IND vs WI | టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న వెస్టిండీస్

February 20, 2022 / 06:52 PM IST

IND vs WI | టీమిండియా, వెస్టిండీస్ మ‌ధ్య కాసేప‌ట్లో జ‌ర‌గ‌నున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. కోల్‌క‌తా స్టేడియంలో జ‌ర‌గ‌నున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా నుంచి ఇషాన్ కిష‌న్‌(వికెట్ కీప‌ర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రోహిత్ శ‌ర్మ‌(కెప్టెన్‌), శ్రెయాస్ అయ్య‌ర్, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌, వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్, హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్, దీప‌క్ చాహ‌ర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, ర‌వి బైష్ణోయ్‌, అవేష్ ఖాన్ బ‌రిలో ఉన్నారు.

Kieron Pollard calls it right at the toss and West Indies will bowl first in the final T20I.

Ishan Kishan and Ruturaj Gaikwad to open for #TeamIndia.

