January 18, 2024 / 11:06 AM IST

AUS vs WI : సొంత గ‌డ్డ‌పై పాకిస్థాన్‌ను క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా(Australia) ఇప్పుడు వెస్టిండీస్(West Indies) భ‌ర‌తం ప‌డుతోంది. అడిలైడ్‌లో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో క‌మిన్స్, హేజిల్‌వుడ్ విజృంభించ‌డంతో విండీస్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. దాంతో, తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 188 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ అయిన బ్రాత్‌వైట్ సేన 95 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డింది.

పిచ్ బౌలింగ్‌కు స‌హ‌రిస్తుండ‌డంతో క‌మిన్స్.. క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టును ఫాల్ ఆన్ ఆడించేందుకు మొగ్గు చూపాడు. అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన వెస్టిండ‌స్ రెండో ఓవ‌ర్లోనే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. తంగ్‌న‌రైన్ చంద‌ర్‌పాల్‌(0) డ‌కౌట్‌గా వెన‌క్కి పంపిన హేజిల్‌వుడ్ ఆ కాసేప‌టికే క్రెగ్ బ్రాత్‌వైట్‌(1)ను ఔట్ చేశాడు. దాంతో, విండీస్ 1 ర‌న్‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం కిర్క్ మెకెంజీ, అలిక్ అథ‌నాజే క్రీజులో ఉన్నారు.

Josh Hazlewood has dismissed both West Indies openers inside his first two overs ❌ https://t.co/MqHQiyDNmZ #AUSvWI pic.twitter.com/BLb7F8RluH

తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన వెస్టిండీస్ ఆది నుంచి త‌డ‌బ‌డింది. ఓపెన‌ర్లు క్రెగ్ బ్రాత్‌వైట్(13), చంద‌ర్‌పాల్ (6) స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిర‌గ‌గా.. కిర్క్ మెకంజీ(50) ఒక్క‌డే హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. అయితే.. చివ‌ర్లో ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్‌(36), కీమ‌ర్ రోచ్(17) పోరాడ‌డంతో విండీస్ ఆమాత్రం స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

Shamar Joseph played just five first-class matches coming into Adelaide!

He now has a Test five-for on debut (including a wicket off his first ball in the format) 🔥

Australia have been bowled out for 283, leading by 95 runs 👉 https://t.co/MqHQiyDNmZ #AUSvWI pic.twitter.com/bwmITwvNV6

