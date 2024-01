January 26, 2024 / 04:14 PM IST

West Indies Cricket : వెస్టిండీస్ క్రికెట్‌లో న‌వ శ‌కం మొద‌లైంది. ఇక‌పై మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల‌(Women Cricketers) కు కూడా పురుష క్రికెట‌ర్ల‌తో స‌మానంగా మ్యాచ్ ఫీజు ముట్ట‌నుంది. ఈ మేర‌కు శుక్ర‌వారం క్రికెట్ వెస్టిండీస్, వెస్టిండీస్ ప్లేయ‌ర్స్ అసోసియేష‌న్(WIPA) చారిత్రాత్మ‌క ఒప్పందానికి వ‌చ్చాయి. రాబోయే నాలుగేండ్ల‌లో ఇరువురికి స‌మానంగా డ‌బ్బులు చెల్లించేందుకు వెస్టిండీస్ బోర్డు సిద్ధ‌మైంది. 2023 అక్టోబ‌ర్ 1 నుంచి 2027 సెప్టెంబ‌ర్ 30 వ‌ర‌కూ ఈ ఒప్పందం అమ‌లులో ఉండ‌నుంది.

‘ఒప్పందం ప్ర‌కారం జాతీయ‌, అంత‌ర్జాతీ మ్యాచ్‌లు ఆడే పురుష, మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల‌కు ఇక‌పై స‌మానంగా మ్యాచ్ ఫీజు ఇవ్వ‌నున్నాం. కెప్టెన్‌ల‌ను ఇత‌ర సౌక‌ర్యాలు కూడా క‌ల్పిస్తాం. అంత‌ర్జాతీయ వేదిక‌ల‌పై గెలిచిన ప్రైజ్‌మ‌నీ, ప్రాంతీయ టోర్నీల్లో వ‌చ్చిన న‌గ‌దు బ‌హుమ‌తికి కూడా ఈ నియ‌మం వ‌ర్తించ‌నుంది’ అని క‌రీబియ‌న్ బోర్డు ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

A landmark day for cricket in the West Indies as the Caribbean side commits to achieving pay equity for their male and female players 🙌

Details 👇https://t.co/87MYg1WDUW

— ICC (@ICC) January 26, 2024