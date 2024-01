January 26, 2024 / 03:33 PM IST

Australian Open : ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌(Novak Djokovic) కు ఊహించ‌ని షాక్ త‌గిలింది. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన‌ సెమీఫైన‌ల్లో ఇట‌లీ కెర‌టం జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్(Jannik Sinner) చేతిలో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాల‌య్యాడు. మెల్‌బోర్న్ పార్క్‌లో హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 6-1,6-2,6-7(6-8),6-3తో సిన్న‌ర్ గెలుపొందాడు.

దాంతో, ఈ గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీలో సెర్బియా స్టార్ జైత్ర‌యాత్ర‌కు బ్రేక్ ప‌డింది. సిన్న‌ర్ దెబ్బ‌తో 2,195 రోజుల త‌ర్వాత జ‌కో తొలి ఓట‌మి చ‌విచూశాడు. 10 సార్లు చాంపియ‌న్ అయిన జ‌కోవిచ్ ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ సెమీస్‌లోనే వెనుదిర‌గ‌డం ఇది మొద‌టిసారి కాగా.. ఈ టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లో ఫైన‌ల్ చేరిన తొలి ఇట‌లీ ఆట‌గాడిగా 22 ఏండ్ల‌ సిన్న‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

రెండో సెమీఫైన‌ల్ డానిల్ మెద్వెవేద్(Daniil Medvedev), అలెగ్జాండ‌ర్ జ్వెరేవ్(Alexander Zverev) త‌ల‌ప‌డ‌నున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌ విజేత‌తో సిన్న‌ర్ టైటిల్ పోరులో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు. దాంతో, ఈసారి కొత్త చాంపియ‌న్ ట్రోఫీ ఎత్తుకోవ‌డం ఖాయ‌మైపోయింది.

Bravo, @DjokerNole 👏👏👏

33 consecutive wins at the AO. 10x champion. One of a kind.

Congratulations on an outstanding tournament and Aussie summer 💙 pic.twitter.com/e3fhnw3bSD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024