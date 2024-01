January 29, 2024 / 03:02 PM IST

Akash Chopra : తొలి టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు బ్యాటింగ్ వైఫ‌ల్యం కొట్టొచ్చిన‌ట్టు క‌నిపించింది. అనుభ‌వ‌జ్ఞులైన‌ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), ఛ‌తేశ్వ‌ర్ పూజారా(Chateshwr Pujara)లు లేని లోటు తెలిసొచ్చింది. ఈ ప‌రాజ‌యంతో ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్‌(WTC 2023-25)లో ఐదో స్థానానికి ప‌డిపోయిన రోహిత్ సేన‌ రెండో టెస్టులో గెలుపే లక్ష్యంగా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. సిరీస్‌లో కీల‌క‌మైన వైజాగ్ టెస్టులో గెల‌వాలంటే బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్‌లో మార్పులు చేయాల్సిందేన‌ని మాజీ ఆట‌గాడు ఆకాశ్ చోప్రా(Akash Chopra) ఎక్స్ ఖాతా వేదిక‌గా సూచించాడు.

తొలి రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో విఫ‌ల‌మైన శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(Shubman Gill)ను మ‌ళ్లీ ఓపెన‌ర్‌గా పంపాల‌ని స‌ల‌హా ఇచ్చాడు. ‘రెండో టెస్టులో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్, గిల్ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించాలి. రోహిత్ శ‌ర్మ మూడో స్థానంలో ఆడితే బెట‌ర్. ఎందుకంటే.. గిల్‌ బ్యాటింగ్ కోసం ఎదురుచూడాల్సిన శ్ర‌మ‌ త‌ప్పుతుంది. పైగా రోహిత్ స్పిన్‌ను బాగా ఆడ‌తాడు. అందుక‌ని మూడో స్థానంలో ఆడ‌డంలో హిట్‌మ్యాన్‌కు పెద్ద ఇబ్బందేమీ ఉండ‌దు’ అని జాఫ్ వెల్ల‌డించాడు.

Gill and Jaiswal should open and Rohit should bat at no.3 in 2nd test in my opinion. Waiting to bat for his turn isn’t helping Shubman, it’s better he opens the inn. Rohit plays spin really well, so batting at no.3 should not worry him too much. #INDvENG

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 29, 2024