July 11, 2024 / 07:53 PM IST

Wanindu Hasaranga : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో చావు దెబ్బ తిన్న‌ శ్రీ‌లంక జ‌ట్టుకు వ‌రుస‌గా షాక్‌లు త‌గులుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే ప్ర‌ధాన కోచ్‌ క్రిస్ సిల్వ‌ర్‌హుడ్ (Chris Silverhood) వైదొల‌గ‌గా.. తాజాగా ఆల్‌రౌండ‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌ (Wanindu Hasaranga) అభిమానుల‌ను ఆశ్చ‌ర్య ప‌రిచాడు. భార‌త జ‌ట్టుతో మ‌రో 15 రోజుల్లో సిరీస్ అన‌గా కెప్టెన్సీకి గుడ్ బై చెప్పేశాడు. పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ వైఫల్యానికి బాధ్య‌త వ‌హిస్తూ సార‌థిగా వైదొలుగుతున్న‌ట్టు హ‌స‌రంగ తెలిపాడు. శ్రీ‌లంక క్రికెట్ మేలు కోరే తాను ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నాన‌ని ఈ స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ వెల్ల‌డించాడు.

‘ఒక ఆట‌గాడిగా శ్రీ‌లంక జ‌ట్టు ఎల్ల‌ప్పుడూ నా ఉత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేస్తాను. జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌కు, కొత్త నాయ‌క‌త్వానికి పూర్తి స‌హ‌కారం అందిస్తాను’ అని హ‌స‌రంగ త‌న రాజీనామా లేఖ‌లో పేర్కొన్నాడు. అత‌డి రాజీనామాను ఆమోదించిన లంక బోర్డు పోస్ట్ హ‌స‌రంగ‌ను త‌మ జ‌ట్టులో ముఖ్య‌మైన ఆట‌గాడిగా కొన‌సాగుతాడ‌ని తెలిపింది. అంతేకాదు ‘అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ప్ర‌ధాన అస్త్రంగా మాకు హ‌స‌రంగ ప‌నికొస్తాడు’ అని అంది.

National Men’s T20I Captain Wanindu Hasaranga has decided to resign from the captaincy.

READ: https://t.co/WKYh6oLUhk #SriLankaCricket #SLC

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 11, 2024