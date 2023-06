June 25, 2023 / 09:58 PM IST

Wanindu Hasaranga : శ్రీ‌లంక స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ(Wanindu Hasaranga) ప్ర‌పంచ రికార్డు కొల్ల‌గొట్టాడు. ఐదు వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ 5 వ‌న్డేల్లో 22 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. దాంతో, పాకిస్థాన్ మాజీ పేస‌ర్ వకార్ యూనిస్(Waqar Younis) 33 ఏళ్ల క్రితం నెల‌కొల్పిన‌ రికార్డును స‌మం చేశాడు.

వ‌రల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫైయ‌ర్స్‌(World Cup Qualifiers 2023)లో భాగంగా ఐర్లాండ్‌తో ఈ రోజు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో హ‌స‌రంగ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 10 ఓవ‌ర్ల‌లో 79 ప‌రుగులిచ్చి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. అంతేకాదు వ‌రుస‌గా మూడు వ‌న్డేల్లో ఐదేసి వికెట్లు తీసిన మొట్ట మొద‌టి స్పిన్న‌ర్‌గా నిలిచాడు.

Wanindu Hasaranga celebrates his third consecutive five-wicket haul as Sri Lanka advances to the Super Six! 🎉🏏#LionsRoar #SLvIRE #CWC23 pic.twitter.com/riUZGMRQge

