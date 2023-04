April 21, 2023 / 05:52 PM IST

Virender Sehwag : పంజాబ్ కింగ్స్ స్టాండింగ్ కెప్టెన్ సామ్ క‌ర‌న్‌(Sam Curran)పై మాజీ ఓపెన‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్(Virender Sehwag) విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించాడు. రూ. 18.50 కోట్లు పెట్టి మ్యాచ్ విన్న‌ర్‌ను కొన‌లేమ‌ని అత‌ను అన్నాడు. ‘సామ్ క‌ర‌న్ అంతర్జాతీయ ఆట‌గాడు. కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసినంత మాత్రాన అత‌ను మ్యాచ్‌లు గెలిపిస్తాడ‌ని అనుకోవ‌డం పొర‌పాటు. ఎందుకంటే.. అత‌డికి అనుభ‌వం లేదు.

క్రికెట్‌లో అనుభవం అనేది మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంటేనే వ‌స్తుంది’ అని ఈ మాజీ డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ తెలిపాడు. కెప్టెన్ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(Shikhar Dhawan) గాయ‌ప‌డ‌డంతో సామ్ క‌ర‌న్ సార‌థిగా ఎంపికయ్యాడు. కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌లో ఆక‌ట్టుకున్న సామ్ క‌ర‌న్ రెండో మ్యాచ్‌లో స‌త్తా చాట‌లేక‌పోయాడు.

