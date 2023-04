April 21, 2023 / 05:15 PM IST

Sandeep Lamichhane : నేపాల్ యంగ్ బౌల‌ర్ వ‌న్డేల్లో స‌రికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ సందీప్ ల‌మిచానే(Sandeep Lamichhane) వ‌న్డేల్లో వేగంగా 100 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. 22 ఏళ్ల అత‌ను 42 మ్యాచుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించ‌డం విశేషం. దాంతో, అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 కెప్టెన్ ర‌షీద్ ఖాన్(Rashid Khan) పేరిట ఉన్న ఐదేళ్ల‌ రికార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

ఏసీసీ మెన్స్ ప్రీమియ‌ర్ క‌ప్‌(ACC Mens Premier Cup)లో ఒమ‌న్ జ‌ట్టుపై సందీప్ ఈ ఘ‌నత‌కు చేరువ‌య్యాడు. ర‌షీద్ 44 వ‌న్డేల్లో 100 వికెట్లు తీశాడు. అత‌ను 2018లో ఈ ఘ‌న‌త‌కు చేరువ‌య్యాడు. అప్ప‌టి నుంచి ఆ రికార్డు ఈ అఫ్గ‌న్ కెప్టెన్ పేరు మీదే ఉంది.

A Glimpse of Magic!!

The moment Sandeep Lamichanne picked his 100th ODI wicket, being the fastest in the world to do so!!#NEPvOMN | #ACCPremierCup | #RoadToAsiaCup | #weCAN pic.twitter.com/nWXOPruNVY

— CAN (@CricketNep) April 21, 2023