October 9, 2023 / 10:51 AM IST

ICC ODI World Cup | వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో భాగంగా జ‌రిగిన ఇండియా vs ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 6 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజయం సాధించింది. ఆసీస్ విసిరిన 200 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రోహిత్ సేన 41.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ తన పవర్‌ ఏంటో చాటాడు. బ్యాటింగ్‌తో (116 బంతుల్లో 85; 6 ఫోర్లు) పాటు ఇటు ఫీల్డింగ్‌లోను స‌త్తా చాటాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. స్లిప్‌లో గాల్లోకి డైవ్ చేస్తూ.. వేగంగా దూసుకువచ్చిన బంతిని ఒడిసి పట్టేశాడు. కాగా ఈ క్యాచ్‌తోనే టీమిండియాకు ఈ వరల్డ్ కప్‌లో తొలి వికెట్ దక్కింది. అయితే కోహ్లీ ఫీల్డింగ్‌కు ఫిదా అయిన బీసీసీఐ మ్యాచ్ అనంత‌రం బెస్ట్ ఫీల్డర్ అవార్డుతో సత్కరించింది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

