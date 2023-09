September 12, 2023 / 01:57 PM IST

Virat Kohli | ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన టీమ్‌ఇండియా (Team India) ఆసియాకప్‌లో సాధికారిక విజయం సాధించింది. సోమవారం జరిగిన ఆసియా కప్ 2023 (Asia Cup 2023)లో తమ మొదటి సూపర్ 4 మ్యాచ్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌ (Pakistan)ను చిత్తు చేసింది. 228 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో టీమ్‌ఇండియా జట్టు ఈ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది.

మ్యాచ్‌ అనంతరం భారత ఆటగాళ్లు విరాట్‌ కోహ్లీ (Virat Kohli), రవీంద్ర జడేజా, రోహిత్‌ శర్మ (Rohit Sharma), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ తదితరులు వారు బస చేస్తున్న హోటల్‌లోని స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ (Swimming Pool)లో సరదాగా గడిపారు. ఈ సందర్భంగా కోహ్లీ, రోహిత్‌, జడేజా పూల్‌లో తమ డ్యాన్స్‌ స్కిల్స్‌ను ప్రదర్శించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI) సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

A memorable victory followed by a much-deserved recovery session ahead of today’s Super 4s encounter 😃👌

Here’s a quick round-up of #TeamIndia‘s remarkable win over Pakistan in Colombo 🎥 🙌#AsiaCup2023 | #INDvPAK pic.twitter.com/h0n4yeIZbN

— BCCI (@BCCI) September 12, 2023