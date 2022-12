December 10, 2022 / 02:56 PM IST

చ‌ట్టోగ్రామ్: విరాట్ కోహ్లీ వ‌న్డేల్లో 44వ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న మూడ‌వ వ‌న్డేలో.. కోహ్లీ 113 ర‌న్స్ చేసి నిష్క్ర‌మించాడు. కేవ‌లం 85 బంతుల్లోనే కోహ్లీ సెంచ‌రీ పూర్తి చేశాడు. రెండో వికెట్‌కు కోహ్లీ, ఇషాన్ కిష‌న్ మ‌ధ్య భారీ భాగ‌స్వామ్యం ఏర్ప‌డింది. ఆ ఇద్ద‌రూ 290 ర‌న్స్ జోడించారు. తొలి రెండు వ‌న్డేల్లో పెద్ద‌గా రాణించలేక‌పోయిన కోహ్లీ ఇవాళ త‌న బ్యాట్‌కు ప‌నిపెట్టాడు.

తాజా ఇన్నింగ్స్‌తో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కోహ్లీ సెంచ‌రీల సంఖ్య 72కు చేరుకున్న‌ది. రెండో స్థానంలో ఉన్న రికీ పాంటింగ్‌ను కోహ్లీ దాటేశాడు. దీంతో ప్ర‌స్తుతం అత్య‌ధిక సెంచ‌రీల సంఖ్య ఉన్న బ్యాట‌ర్‌గా రెండవ స్థానంలో కోహ్లీ నిలిచాడు. తొలి స్థానంలో స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ ఉన్నాడు.

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐕𝐈𝐑𝐀𝐓 𝐊𝐎𝐇𝐋𝐈 💥💯

He brings up his 44th ODI ton off 85 deliveries.

He goes past Ricky Ponting to be second on the list in most number of centuries in international cricket.

Live – https://t.co/HGnEqtZJsM #BANvIND pic.twitter.com/ohSZTEugfD

— BCCI (@BCCI) December 10, 2022