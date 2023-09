September 15, 2023 / 04:29 PM IST

Asia Cup | ఆసియా కప్‌ 2023 సూప‌ర్ ఫోర్ స్టేజ్‌లో భాగంగా జ‌రుగుతున్న బంగ్లాదేశ్‌, ఇండియా మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ నిలకడగా ఆడుతోంది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ దిగిన బంగ్లాదేశ్ 13 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు నష్టానికి 58 పరుగులు చేసింది. మెహిదీ హసన్‌ మిరాజ్‌ (7), షకీబ్ అల్ హసన్ (18) క్రీజులో ఉన్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ వాటర్ బాయ్‌గా మారాడు.

బంగ్లాదేశ్ ఇండియా మ్యాచ్‌లో మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి రెస్ట్ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తనకు రెస్ట్ ఇవ్వడంతో డగౌట్‌లో కూర్చున్న అతడు వాటర్ బాయ్‌గా మారాడు. నాలుగో ఓవర్‌ తొలి బంతికి శార్దూల్‌ వికెట్‌ దక్కించుకోగానే వాటర్ బాయ్ అవతరమెత్తాడు. మైదానంలో ఫ‌న్నీగా ర‌న్ చేస్తూ ప్లేయర్స్‌కు డ్రింక్స్ అందించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

