December 31, 2023 / 11:23 AM IST

Virat Kohli : ప్ర‌పంచంలోని మేటి క్రికెట‌ర్ మాస్ట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అవార్డు రేసులో నిలిచాడు. లెజెండ‌రీ ఫుట్‌బాల‌ర్ లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi)ని విరాట్ స‌వాల్ చేస్తున్నాడు. అవును.. ‘పుబిటి అథ్లెట్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్'(Pubity Athete Of The Year) 2023 అవార్డు కోసం ఈ ఇద్ద‌రూ నువ్వానేనా అన్న‌ట్టు పోటీ ప‌డుతున్నారు.

త‌మ సొగ‌స‌రి ఆట‌తో ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానుల‌ను సొంతం చేసుకున్న కోహ్లీ, మెస్సీ ఈ ఏడాది మైదానంలో అద‌ర‌గొట్టారు. ఒక‌రు ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తే.. మ‌రొక‌రు గోల్స్ వ‌ర్షం కురించారు. ప‌ర‌స్పరం విరుద్ద స్వ‌భావం క‌లిగిన వీళ్ల‌లో విజేత‌గా నిలిచేది ఎవ‌రో త్వ‌ర‌లోనే తేల‌నుంది.

Virat Kohli vs Lionel Messi for the “Pubity Sports men’s Athlete of the Year” 2023. pic.twitter.com/q8CMBBvTUx

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) December 30, 2023