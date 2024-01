Virat Kohli: కోహ్లీకి బెస్ట్‌ ఫీల్డర్‌ అవార్డు.. రోహిత్‌ రియాక్షన్ వైరల్‌

January 19, 2024 / 03:57 PM IST

Virat Kohli: వయసు మీద పడుతున్నకొద్దీ తనలోని ఫిట్‌నెస్‌ లెవల్స్‌ను నానాటికీ కొత్తగా పరిచయం చేస్తూ యువ ఆటగాళ్లకు సైతం సవాల్‌ విసురుతున్న ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లీ. ఈ పరుగుల యంత్రం ఫీల్డ్‌లో ఉంటే అక్కడ్నుంచి బంతి అతడిని దాటిపోవడం అసంభవమే. దానికి రెండ్రోజుల క్రితమే అఫ్గానిస్తాన్‌తో బెంగళూరు వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ ఫీల్డ్‌లో చేసిన విన్యాసాలే సాక్షి. ముఖ్యంగా అఫ్గాన్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ వేసిన బంతిని ఆ జట్టు బ్యాటర్‌ కరీమ్‌ జనత్‌ భారీ షాట్‌ ఆడగా లాంగాన్‌లో కోహ్లీ గాల్లోకి ఎగిరి ఒంటిచేత్తో బంతిని పట్టి అతడు బౌండరీ లైన్‌ ఆవల పడ్డా బాల్‌ను మాత్రం ముందుకు విసిరడంతో ఐదు పరుగులు సేవ్‌ అయ్యాయి. ఈ ప్రదర్శనకు గాను కోహ్లీకి మొన్నటి మ్యాచ్‌లో ‘బెస్ట్‌ ఫీల్డర్‌ అవార్డు’ వరించింది.

బీసీసీఐ తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) ఖాతాలో ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను పోస్ట్‌ చేసింది. భారత జట్టు ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌ టి. దిలీప్‌.. కోహ్లీకి ‘ఫీల్డర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌’ అవార్డును ప్రకటించాడు. బీసీసీఐ పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోలో దిలీప్‌.. ఈ సిరీస్‌లో రింకూ సింగ్‌తో పాటు కొంతమంది యువ ఆటగాళ్లు తమలోని అత్యుత్తమ ఫీల్డర్‌ను బయటకు తీసారని కొనియాడాడు. కోహ్లీని విజేతగా ప్రకటించగానే టీమ్‌ మెంబర్స్‌ చప్పట్లతో ప్రశంసలు కురిపించారు. అక్కడే కూర్చుని ఉన్న టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మ.. దిలీప్‌, కోహ్లీ పేరు అనౌన్స్‌ చేయగానే ఆనందంతో అతడిని అభినందించాడు.

