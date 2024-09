September 8, 2024 / 07:01 PM IST

Vinesh Phogat : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కం చేజార్చుకున్న రెజ్ల‌ర్ వినేశ్ ఫొగాట్(Vinesh Phogat) రాజ‌కీయాల్లో అడుగు పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. రెండు రోజుల క్రితం కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వినేశ్.. హ‌ర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌(Haryana Assembly Elections)ల్లో పోటీ చేయ‌నుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. రాజ‌కీయాల్లో తొలి అడుగులు వేస్తున్న ఆమె.. ప‌నిగ‌ట్టుకొని మ‌రీ త‌నను విమ‌ర్శిస్తున్న‌ రెజ్లింగ్ స‌మాఖ్య మాజీ అధ్య‌క్షుడు బ్రిజ్ భూష‌ణ్‌(Brij Bhushan)కు గ‌ట్టి కౌంట‌ర్ ఇచ్చింది. ‘బ్రిజ్ భూష‌ణ్ ఏమీ దేశం కాద‌ని, దేశ్ ప్ర‌జ‌లంతా త‌న‌వైపే ఉన్నార‌’ని వినేశ్ అంది.

రెజ్ల‌ర్ బ‌జ్‌రంగ్ పూనియాతో కలిసి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వినేశ్ తాజాగా ఓ రోడ్ షోలో పాల్గొన్న‌ది. అనంత‌రం ఆమె బ్రిజ్ భూషణ్ వ్యాఖ్య‌ల‌కు దిమ్మ‌తిరిగే కౌంట‌ర్ ఇచ్చింది. ‘రెజ్లింగ్‌లో నేనే ఏమీ గెలిచానో దానికి ప్ర‌జ‌ల ఆశీర్వాదమే కార‌ణం. రాజ‌కీయాల్లో కూడా విజ‌యవంతం అవుతాన‌ని న‌మ్ముతున్నా. త్వ‌ర‌లోనే రెజ్ల‌ర్ల పోరాటం గురించి జంత‌ర్ మంత‌ర్‌లో మాట్లాడుతా.

VIDEO | Haryana Elections: “Whatever I have won in wrestling, it was because of people. Hopefully, I will be successful in this as well. I will talk about the wrestlers’ protest at Jantar Mantar later, BJP had allowed us to sit there. Brij Bhushan is not the country, people are… pic.twitter.com/5YDaGwStfT

