Vinesh Phogat | తీవ్ర అస్వస్థతతో ఆసుపత్రిలో చేరిన వినేశ్‌ ఫొగాట్‌..?

August 7, 2024 / 02:23 PM IST

Vinesh Phogat | భారత స్టార్‌ రెజ్లర్‌ వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ (Vinesh Phogat) ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు (hospitalised) తెలిసింది. డీహైడ్రేషన్‌ (dehydration) కారణంగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం. దీంతో ఆమెను అధికారులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. బరువు తగ్గడం కోసం ఫొగాట్‌ రాత్రంతా స్కిప్పింగ్‌, సైక్లింగ్‌, జాగింగ్‌ చేశారని.. దాని కారణంగా డీహైడ్రేషన్‌తో అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం పారిస్‌లోని ఆసుపత్రిలో వినేశ్‌ చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి.

Vinesh Phogat faints and has been hospitalised in Paris due to dehydration

Just feel for Vinesh, absolutely heartbroken 💔😭 pic.twitter.com/p3JItVlHjg

