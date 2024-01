Usman Khawaja: ఐసీసీ వద్దన్నా ఆ ప్రయత్నాలను విరమించుకోని ఖవాజా.. గాజా కోసం పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా..!

January 16, 2024 / 04:02 PM IST

Usman Khawaja: పాలస్తీనాపై వంద రోజులుగా బాంబులతో విరుచుకుపడుతున్న ఇజ్రాయెల్‌ దాష్టీకాలను నిరసిస్తూ ఇప్పటికే పలువురు అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులు తమ గళాన్ని వినిపిస్తున్నారు. క్రికెట్‌లో ఈ జాబితాలో నిలిచేవారిలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖవాజా ముందుంటాడు. పాలస్తీనాకు మద్దతుగా అతడు తన స్థాయి మేరకు గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) నుంచి వార్నింగ్‌లు వచ్చినా, ఒక వర్గం అభిమానుల నుంచి ఎత్తిపొడుపులు, విమర్శలు వచ్చినా వాటిని పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తున్నాడు. తాజాగా ఈ ఆస్ట్రేలియా టెస్టు జట్టు ఓపెనర్‌ మరోసారి గాజాకు మద్దతు చాటుకున్నాడు.

ఖవాజా తాజాగా ప్రముఖ టీషర్ట్‌ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్‌ విక్కీతో జతకలిశాడు. ‘ఫ్రీడమ్‌ అండ్‌ ఈక్వాలిటీ’ పేరిట కొత్త టీషర్ట్‌లను మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్‌ చేశాడు. ఈ టీషర్ట్‌ల ద్వారా వచ్చిన లాభాలను గాజాలోని చిన్నపిల్లలకు అందించనున్నానని ఈ మేరకు ఖవాజా ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా ప్రకటించాడు. స్వయంగా ఖవాజా ఈ టీషర్ట్‌లను ధరించి ప్రమోట్‌ కూడా చేసుకున్నాడు. ఈ ట్వీట్‌పై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. సదుద్దేశంతో ఖవాజా చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు.

I’ve team up with @electric_wicky to bring you the Uzzy “Freedom and Equality” T shirts. All profits will be donated to the ‘Unicef Children of Gaza’ appeal 🍉. For those who can, please purchase to help support those who are struggling and spread the word! Link in my Bio! ❤️ pic.twitter.com/h2HOtZ7f1p

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) January 16, 2024