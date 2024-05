May 28, 2024 / 09:41 PM IST

T20 World Cup 2024 : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వామ‌ప్ మ్యాచ్‌కు వ‌రుణుడు అడ్డుప‌డ్డాడు. మంగ‌ళ‌వారం డ‌ల్లాస్‌లో అమెరికా(USA), బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)ల మ‌ధ్య జ‌ర‌గాల్సిన వామ‌ప్ మ్యాచ్ భారీ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్ద‌య్యింది. గ్రాండ్ ప్రైరీ ప్రాంతంలో ఒక్క‌సారిగా ఉరుములు, మెరుపుల‌తో వాతావ‌ర‌ణం గంభీరంగా మారింది.

ఆ కాసేప‌టికే డ‌ల్లాస్‌లో భారీ వ‌ర్షం మొద‌లైంది. దాంతో అక్క‌డి వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం ప్ర‌మాద హెచ్చ‌రికలు జారీ చేసింది. ఆటగాళ్ల భ‌ద్ర‌త‌ను దృష్టిలో పెట్టుకున్న‌ నిర్వాహ‌కులు ఒక్క బంతి కూడా ప‌డ‌కుండానే మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు.

USA v Bangladesh official ICC warmup match has been canceled for today in Texas. You can hear fire engine sirens periodically passing all through the streets nearby the stadium over the last hour or so. https://t.co/MI1yyBXedG

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) May 28, 2024