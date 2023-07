July 15, 2023 / 09:25 PM IST

Wimbledon 2023 : అన్‌సీడెడ్‌ మార్కెట‌ వొండ్రుసోవా(Marketa Vondrousova) వింబుల్డ‌న్ చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. దాంతో, వింబుల్డ‌న్ టైటిల్ సాధించిన తొలి అన్‌సీడెడ్ క్రీడాకారిణిగా చ‌రిత్ర‌ సృష్టించింది. లండ‌న్‌లో ఈ రోజు జ‌రిగిన‌ మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో ఆమె ఆరో సీడ్ ఓన్స్ జబేర్‌(Ons Jabeur)పై అద్భుత‌ విజ‌యం సాధించింది. ట్రోఫీతో పాటు రూ. 25 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీ గెలుచుకుంది.

24 ఏళ్ల వొండ్రుసోవా ఆట ప్రారంభం నుంచి పూర్తి ఆధిప‌త్యం చెలాయించింది. గంట 20 నిమిషాలు జ‌రిగిన టైటిల్ పోరులో ఆమె 6-4, 6-4తో జ‌బేర్‌ను చిత్తు చేసింది. దాంతో, ఈ చెక్ రిప‌బ్లిక్(Czech Republic) టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్‌ మొద‌టి గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది. ఐదేళ్ల క్రితం చేజారిన గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌(Grand Slam Title)ను ఈసారి ఒడిసి ప‌ట్టుకుంది.

మార్కెట‌ వొండ్రుసోవా, ఓన్స్ జబేర్‌

POV: you just become a Wimbledon champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kf484DhHUt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023