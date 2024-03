March 30, 2024 / 09:51 AM IST

పోరుబంద‌ర్‌: కేంద్ర ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి మ‌న్సూక్ మాండ‌వీయ్య(Mansukh Mandaviya) క్రికెట్ ఆడారు. గుజ‌రాత్‌లోని పోరుబంద‌ర్‌లో ఆయ‌న స్థానికుల‌తో క‌లిసి కాసేపు మైదానంలో గ‌డిపారు. 51 ఏళ్ల మాండ‌వీయ .. పోరుబంద‌ర్ స్థానం నుంచి లోక్‌స‌భ‌కు పోటీ చేస్తున్నారు. పార్ల‌మెంట్‌కు సైకిల్‌పై వ‌చ్చిన ఈయ‌న‌కు గ్రీన్ ఎంపీగా పేరు ఉన్న‌ది. బ్లాక్ టీష‌ర్ట్ ధ‌రించిన మంత్రి మాండ‌వీయ‌.. బౌలింగ్‌, బ్యాటింగ్‌, ఫీల్డింగ్ చేశారు. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ బౌలింగ్ చేశాడు. ఔట్ ఫీల్డ్‌లో కాసేపు ఫీల్డింగ్ చేశాడు. బ్యాటింగ్‌లోనూ భారీ షాట్లు కొట్టే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. కెమిక‌ల్స్ అండ్ ఫ‌ర్టిలైజ‌ర్స్ శాఖ‌కు కూడా మంత్రిగా ఉన్న ఆయ‌న‌.. మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత స్థానిక ఆట‌గాళ్ల‌తో క‌రాచ‌ల‌నం చేశాడు. 2002లో ఎన్నికైన గుజ‌రాత్ యువ ఎమ్మెల్యేగా ఆయ‌న రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. 2012లో ఆయ‌న గుజ‌రాత్ నుంచి రాజ్య‌స‌భ‌కు ఎన్నిక‌య్యారు. 2016 నుంచి ఆయ‌న ర‌వాణాశాఖ‌, షిప్పింగ్‌, ఫెర్టిలైజ‌ర్స్ శాఖ‌ల‌కు స‌హాయ‌మంత్రిగా చేశౄరు. 2018లో ఆయ‌న మ‌ళ్లీ రాజ్య‌స‌భ‌కు ఎన్నిక‌య్యారు. మాండ‌వీయ ప‌శువైద్యం కూడా చేస్తారు. 2021లో కోవిడ్ సంక్షోభ వేళ ఆయ‌న కేంద్ర ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రిగా బాధ్య‌త‌లు స్వీక‌రించారు.

#WATCH | Union Health Minister and BJP leader Mansukh Mandaviya plays cricket with locals in Porbandar, Gujarat.

(Source: Manshukh Mandaviya’s Office) pic.twitter.com/gdfTorBABr

— ANI (@ANI) March 29, 2024