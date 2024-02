February 20, 2024 / 12:04 PM IST

Emirhan Delibas : ఈ డిజిట‌ల్ యుగంలో సోష‌ల్ మీడియా యాప్స్(social media apps) విష‌యంలో ఎంతో జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండాలి. ఏమాత్రం ఏమ‌ర‌పాటుగా ఉన్నా కొంప కొల్లేరే. ఈ విష‌యం తాజాగా తుర్కియేకు చెందిన యువ ఫుట్‌బాల‌ర్ ఎమిర్హ‌న్ డెలిబాస్‌(Emirhan Delibas )కు అనుభ‌వంలోకి వ‌చ్చింది. అవును.. డేటింగ్ యాప్(Dating App) వాడుతున్నాడ‌నే కార‌ణంగా అత‌డిపై ఫుట్‌బాల్ క్లాబ్ వేటు వేసింది.

అత‌డి కాంట్రాక్టునే ర‌ద్దు చేసింది. యాప్ వాడినందుకే కాంట్రాక్ట్ ర‌ద్దు చేసిందా? అని ఆశ్చ‌ర్య‌పోకండి. అస‌లు విష‌యం తెలిస్తే అత‌డికి త‌గిన శాస్తి జ‌రిగిందని అనుకోవ‌డం ఖాయం. బెసిక్ట‌స్ క్ల‌బ్‌(Besiktas Club)కు ఆడుతున్న ఎమిర్హ‌న్‌కు ప్ర‌స్తుతం 21 ఏండ్లు.

🚨🇹🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Beşiktaş have terminated the contract of Emirhan Delibaş (21) because he has a profile on a dating application. 📱👋 pic.twitter.com/ANHIPLjdEq

— EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2024