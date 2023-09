September 12, 2023 / 09:00 AM IST

Most Wickets In 100 ODIs : ఏ ఫార్మాట్‌లోనైనా దేశం త‌ర‌ఫున వందో మ్యాచ్ ఆడ‌డం ఏ క్రికెట‌ర్‌కు అయినా చాలా ప్ర‌త్యేకం. అలాంటి మ్యాచ్‌లో జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేయాల‌ని అంద‌రూ అనుకుంటారు. న్యూజిలాండ్ స్టార్ పేస‌ర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్(Trent Boult) కూడా అదే చేశాడు. వందో వ‌న్డేలో ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్‌ ఇంగ్లండ్‌పై 3 వికెట్లు తీశాడు. దాంతో, వ‌న్డేల్లో అత‌డి వికెట్ల సంఖ్య 193కు చేరింది.

అయితే.. వంద వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్ రికార్డు మాత్రం ఆస్ట్రేలియా స్పీడ్‌స్ట‌ర్ మిచెల్ స్టార్క్‌ (Mitchell Starc) పేరిటే ఉంది. ఈ స్పీడ్ గ‌న్ 196 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. బౌల్ట్ 190 వికెట్ల‌తో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.

ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ బ్రెట్ లీ

పాకిస్థాన్ దిగ్గ‌జ స్పిన్న‌ర్ స‌క్లెయిన్ ముస్తాక్‌(Saqlain Mushtaq) 189 వికెట్ల‌తో మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. 170 వికెట్ల‌తో ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ బ్రెట్ లీ(Brett Lee) నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా మాజీ పేస‌ర్ అలెన్ డొనాల్డ్(Allan Donald) 170 వికెట్ల‌తో టాప్ -5లో నిలిచాడు.

Only Mitchell Starc has taken more wickets in his first 100 ODIs than Trent Boult ⚡️ pic.twitter.com/hLvs75CZzI

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 10, 2023