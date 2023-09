September 11, 2023 / 03:36 PM IST

ODI World Cup 2023 : న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ఈరోజు ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స్వ్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) కెప్టెన్‌గా 15మందితో కూడిన బృందం పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించింది. సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ లేని జిమ్మీ నీష‌మ్(Jimmy Neesham), ట్రెంట్ బౌల్ట్‌(Trent Boult) ఈ స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. యంగ్ ఓపెన‌ర్‌ ఫిన్ అలెన్‌(Fin Allen)పై న‌మ్మకం ఉంచిన సెలెక్ట‌ర్లు అత‌డిని ఎంపిక చేశారు.

అయితే.. ఇంగ్లండ్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌కు దూర‌మైన పేస‌ర్లు కైల్ జేమీస‌న్, ఆడం మిల్నేల‌ను వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు ప‌రిగ‌ణించ‌క‌పోవ‌డం విశేషం. మ‌రోవిష‌యం ఏంటంటే. స్పిన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్‌ మైఖేల్ బ్రాస్‌వెల్(Michael Bracewell) కూడా ఈ మెగా టోర్నీకి అందుబాటులో లేడు.

Our 15 for the @cricketworldcup in India! More | https://t.co/D2jqxQxWeE #BACKTHEBLACKCAPS pic.twitter.com/wIlzA5N3qU

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 10, 2023