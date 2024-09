September 13, 2024 / 04:23 PM IST

Gujarat Titans : మాజీ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ (Gujarat Titans) ఫ్రాంచైజీ యాజ‌మాన్యం మార‌బోతోంది. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ మెగా వేలానికి ముందే సీవీసీ (CVC) క్యాపిట‌ల్ పార్ట్‌న‌ర్స్ కంపెనీ ఫ్రాంచైజీలో త‌మ వాటాను గంప‌గుత్త‌గా అమ్మేసేందుకు సిద్ధ‌మైంది. అహ్మ‌దాబాద్‌కే చెందిన టోరెంటో గ్రూప్ (Torrent Group)గుజ‌రాత్‌ను త్వ‌ర‌లోనే హ‌స్త‌గ‌తం చేసుకోనుంది. దాంతో, పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం గౌత‌మ్ అదానీకి చెందిన అదానీ గ్రూప్ (Adanai Group)కు గ‌ట్టి షాక్ త‌గిలింది.

అహ్మ‌దాబాద్ ఫ్రాంచైజీని 2021లో సొంతం చేసుకునే అవ‌కాశాన్నిగుజ‌రాత్, టొరెంట్ గ్రూప్‌లు కోల్పోయాయి. దాంతో, ఈసారి ఎలాగైనా టీమ్‌ను కొనాల‌ని రెండు గ్రూప్‌లు ప‌ట్టుద‌ల క‌న‌బరిచాయి. దాంతో, ఇంత‌కంటే మంచి స‌మ‌యం దొర‌క‌దేమోన‌ని సీవీసీ కంపెనీకి అనుకుంది. 2021లో సీవీసీ గ్రూప్ రూ.5,625 కోట్ల‌కు గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఫ్రాంచైజీని కొన్న‌ది. అప్పుడు గౌత‌మ్ అదానీకి చెందిన‌ అదానీ గ్రూప్ రూ.5,100 కోట్ల‌కు బిడ్డింగ్ వేయ‌గా.. టోరెంటో కంపెనీరూ.4,653 కోట్ల‌కు వేలంలో పాల్గొంది.

Torrent to acquire a majority stake in the Gujarat Titans, while CVC is expected to retain a significant minority stake. Gautam Adani’s Adani Group backs out of the race. #IPL #GujaratTitans #AdaniGroup #TorrentGroup #CVC pic.twitter.com/7Dd0z7oQ3H

